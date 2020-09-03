ترامب يطالب الناخبين بالتحقق من احتساب مشاركتهم عبر البريد بتصويتهم مرة أخرى

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يتعين على الناخبين إرسال بطاقات اقتراعهم فى أقرب وقت ممكن قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر ، ثم التوجه بأنفسهم إلى صناديق الاقتراع لتأكيد احتساب أصواتهم.

وفى سلسلة من التغريدات على تويتر، كتب ترامب "... من أجل أن تتأكدوا من أن أصواتكم مؤثرة ويجرى احتسابها، عليكم أن تسجلوا بطاقاتكم الانتخابية وترسلوها عبر البريد فى أقرب وقت ممكن. وفى يوم الانتخابات أو فى عملية التصويت المبكرة، اذهبوا إلى لجان الاقتراع التابعة لكم لتروا ما إذا كان تصويتكم عبر البريد قد احتسب من عدمه".

ويأتى تصريح ترامب بعد يوم من تصريحات أدلى بها فى نورث كارولاينا واقترح فيها على للناخبين أن يصوتوا مرة عبر البريد، ثم مرة أخرى بأنفسهم فى مراكز الاقتراع وذلك لاختبار نظام التصويت.