تداول 69111 حاوية بمحطتى الدخيلة والاسكندرية خلال يوليو الماضى

كتب عبد الحليم سالم

تم تداول 69111 حاوية من خلال 69 سفينة بمحطتى حاويات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك خلال شهر يوليو الماضى .

وذكرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات على موقعها الرسمى، أنه تم تداول 68915 حاوية تجارة خارجية بالإضافة لتداول 196 حاوية ترانزيت خلال أول أشهر السنة المالية الجديدة، لافته أن الخط الملاحى msc تصدر عدد السفن والحاويات المتداولة بواقع 22 سفينة و19607 حاويات، يليه الخط الملاحى hpl بواقع 5 سفن و10347 حاوية ثم الخط الملاحى cma بواقع 4 سفن و6978 حاوية.

فيما استقبلت محطة حاويات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى كل من الإسكندرية والدخيلة نحو 78 سفينة حاويات خلال يونيو الماضى بإجمالى حاويات بلغت 79554 حاوية منها 79358 حاوية تجارة خارجية و196 حاوية ترانزيت، مقارنة باستقبال 76 سفينة خلال شهر مايو الماضى سفينة، بإجمالى حاويات بلغت 82267 حاوية منها . 46 حاوية ترانزيت.

وكانت ‏ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات كشفت فى بيان لها عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالى الماضى، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن البالغ 1.8 مليار جنيه .

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة.