بوريس جونسون يبحث مع جاريد كوشنر السلام فى الشرق الأوسط

رويترز

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، في لندن مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحثا عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك بعدما انضم جونسون لاجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وقال مكتب جونسون في رسالة بالبريد الإلكتروني "انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط".

وكان قد تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، استعرض خلالها المستجدات في الشرق الأوسط.

وبحثا بن سلمان وجونسون سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.