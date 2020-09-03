وأكدت الجامعة العربية - في بيان صحفي - أن البعثة كانت قد سجلت خلال الجولة السابقة الطابع الحيادي والمستقل للإشراف القضائي على هذا الاقتراع الذي جرى في مناخ آمن ومنظم، كما رصدت في بيانها التمهيدي بعد انتهاء هذه الجولة جملة من الملاحظات حول مدى تطابق عملية الاقتراع مع المعايير المعمول بها والأنظمة والضوابط القانونية المتبعة، وسلامة العمليات الانتخابية في فضاءات مراكز التصويت.

وأوضحت الجامعة العربية أن البند الثامن من مذكرة التفاهم المذكورة يقضي بإعداد البعثة لتقرير حول مهمتها، إثر الانتهاء من عملها، يرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بدوره بإرسال نسخة منه الى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المؤسسة المختصة دستوريا بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية في مصر.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، بهذه المناسبة، عن تطلعها في أن يشكل هذا الاقتراع خطوة جديدة لتوطيد البناء المؤسساتي في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2019.