إزالة 569 حالة تعد بالزراعة والبناء على أملاك الدولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 569 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بجميع مراكز المحافظة خلال الموجة الـ 16 لاسترداد حق الشعب، بواقع 280 حالة تعدٍ بالزراعة، و289 حالة تعدٍ بالبناء، وذلك فى الفترة من 8 يوليو إلى 31 من شهر أغسطس الماضى.
وأوضح محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات أسفرت عن استرداد 5703 فداناً و5 قراريط و11 سهماً تعديات زراعية، و85 ألفاً و566 متر مربع تعديات بناء، لافتاً إلى أن الحالات التى تمت إزالتها من على أراضى أملاك الدولة شملت مركز ومدينة الفيوم وجاءت بواقع 57حالة تعد بالزراعة بمساحة 150 فداناً و9 قراريط و21 سهماً، وعدد 50 حالة تعد بالبناء بمساحة، 5680 متر مربع، وبمركز وقرى إطسا تم إزالة عدد 55 حالة تعد بالزراعة بمساحة 1718 فداناً و8 قراريط، فضلاً عن إزالة عدد 193 حالة تعد البناء بمساحة 67 ألف و 923 متر مربع بالمركز نفسه.
وكشف محافظ الفيوم عن إزالة عدد 58 حالة تعد بالزراعة بمركز وقرى يوسف الصديق بمساحة 119 فداناً وقيراطين و7 أسهم، بجانب إزالة عدد 13 حالة تعد بالبناء بمساحة 165 متر مربع، وبمركز وقرى طامية تم إزالة عدد 60 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3701 فداناً و10 قراريط و 13 سهماً، إضافة لعدد 15 حالة تعد بالبناء بمساحة 11 ألفاً و 302 متر مربع.
وفى مركز وقرى سنورس تم إزالة حالتى تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فداناً، بالإضافة إلى إزالة عدد 18 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 496 متر مربع، وفى قرى مركز أبشواى تم إزالة 48 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة فدانين و22 قيراطاً و 18 سهماً.
وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة ماضية قدماً لاسترداد حق الشعب، وسيتم الضرب بيد من حديد ـ فى إطار من القانون ـ لكل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة إرساءً لهيبتها وتنفيذاً للقانون.
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