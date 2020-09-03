اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:04 م
خالد صلاح
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انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:27 م
انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، وتخصيص 7 أراضي ومباني لصالح صندوق مصر.
 
1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832
2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م
3- أرض الحزب الوطني الكائن بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م
4-أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م
5- أرض ومبانى الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م
6- أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م
7- أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.
 
 
7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر
7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر

صندوق مصر

صندوق مصر السيادي

مجمع التحرير

الحزب الوطنى

مقر الحزب الوطنى

اليوم السابع بلس

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