انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، وتخصيص 7 أراضي ومباني لصالح صندوق مصر.

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832

2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م

3- أرض الحزب الوطني الكائن بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م

4-أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م

5- أرض ومبانى الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م

6- أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م

7- أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.