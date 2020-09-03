انطلاق التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت جامعة الزقازيق انطلاق فعاليات التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية 2020 بالمستشفيات الجامعية استمراراً لتنفيذ الأنشطة والفاعليات التدريبية لطلاب جامعة الزقازيق مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للوقاية من انتشار جائحة كورونا، وذلك برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور غادة شاكر عميد كلية الصيدلة، وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور أمل الجندى وكيل كلية الصيدلة، الدكتورة وائل صبرى المشرف على التدريب، والدكتورة نرمين عونى منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، الدكتورة مارى عبده مدير إدارة الصيادلة.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للتدريب بمحاضرة تعريفية وشرح تفصيلي لفعاليات التدريب الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس بمستشفيات جامعة الزقازيق بمعاونة منسقين من الصيادلة الإكلينيكين بالمستشفيات ، وذلك بحضور 265 طالبا وطالبة من كلية الصيدلة مقسمين علي 6 مجموعات صغيرة للتدريب داخل 8 اقسام اكلينيكية (الجهاز الهضمي ، الصدر ، الأورام ، الجلدية ، الأطفال ، العناية المركزة،الطوارئ،القلب) مع مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة الطلاب.