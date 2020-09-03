انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 3-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 233.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان 237.19 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 233.19 ريال بما يعادل 62.17$



سعر الذهب عيار 22 بنحو 213.76 ريال بما يعادل 56.99$



سعر الذهب عيار 21 بنحو 204.05 ريال بما يعادل 54.40$



سعر الذهب عيار 18 بنحو 174.89 ريال بما يعادل 46.63$



سعر الذهب عيار 14 بنحو 136.03 ريال بما يعادل 36.27$



سعر الذهب عيار 12 بنحو 116.59 ريال بما يعادل 31.09$



سعر أوقية الذهب بنحو 7,252 ريال بما يعادل 1,934$



سعر جنيه الذهب بنحو 1,632 ريال بما يعادل 435.23$



سعر كيلو الذهب بنحو 233,189 ريال بما يعادل 62,174$

وتراجعت أسعار الذهب العالمية أكثر اليوم الخميس، مما يُضاف إلى انخفاضها الحاد في الجلسة السابقة، بعد أن تأثرت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل صعود الدولار الأمريكي وتحسن الإقبال على المخاطرة عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.4 بالمئة أمس الأربعاء في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي فيكس "الذهب يتتبع تحركات الدولار بشكل عكسي... وجزء من السبب هو أن الذهب لم يستفد بقدر كبير بعد ندوة جاكسون هول فيما تبدو الشهية للمخاطرة قوية".