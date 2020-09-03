اليوم.. مصر للطيران تسير 34 رحلة دولية إلى عدة وجهات مختلفة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 34 رحلة دولية، اليوم الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الاستثنائية، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصادر بالشركة إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، ندجامينا، الشارقة، البحرين، تورنتو، نيويورك، الخرطوم، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى كل من دبى وأبو ظبى، بالإضافة إلى تسيير 3 رحلات استثنائية إلى كل من لاجوس، جدة، الدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، بالاضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3600 راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجارى.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة والجودة.