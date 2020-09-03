الملقب بـ"دماغ بوتين": روسيا مسيحية شرقية.. وغير متسامحة مع المثلية الجنسية

كتب محمد شرقاوى

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن روسيا لها ثقافة مستقلة بذاتها، وتسمى الثقافة المسيحية، لافتًا إلى أن المجتمع الروسي غير ليبرالي بطريقة كافية، وغير متسامح مع المثلية الجنسية بالصورة المطلوبة، وأن الغرب ينتقد روسيا لعدم تسامحها مع المثلية الجنسية.

وأوضح "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن روسيا مسيحية شرقية، ولها هويتها الخاصة، وأن لروسيا تاريخ خاص لم يكن على وفاق مع الغرب على طول الخط، مؤكدا أن روسيا تتميز بأنها متعددة القوميات.

وتابع: "نظامنا السياسي يمكن فهمه بأفضل صورة في إطار النظرية السياسية الرابعة، بالعودة إلى الهوية الروسية"، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة تتكئ على دولة السلام والحضارة.