اليوم السابع
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المساجد تستعد لصلاة الجمعة للأسبوع الثانى على التوالى..صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:03 م
المساجد تستعد لصلاة الجمعة للأسبوع الثانى على التوالى..صور استعداد المساجد لصلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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تستعد وزارة الأوقاف لفتح المساجد لصلاة الجمعة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث واصلت المساجد الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية ، ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، صورًا مستحدثة لعمليات تعقيم ونظافة المساجد ووضع علامات التباعد على مستوى الجمهورية.
 
وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه ، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .
 
وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطة الفتح ، والالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة من ارتداء الكمامة ، واصحاب السجادة الخاصة بكل مصلي ، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .
 
كما أكدت وزارة الأوقاف، على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال ، واجتهادهم في الاستعداد لصلاة الجمعة .
 
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