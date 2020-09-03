الكرملين ينفى العثور على سموم فى دم المدون نافالنى قبل نقله إلى ألمانيا

كتب محمد عبد العظيم

أعلن متحدث الكرملين دميترى بيسكوف أن الأطباء الروس أجروا للمدون المعارض أليكسى نافالنى كل التحاليل الطبية اللازمة قبل نقله إلى ألمانيا، وأنه لم يتم الكشف عن أى سموم فى جسمه.

وقال بيسكوف: "قبل نقله إلى برلين، ووفقا لجميع المعايير الدولية، تم إجراء مجموعة كاملة من الاختبارات فى بلادنا، ولم يتم اكتشاف أى مواد سامة" فى دمه.

وأضاف: "نؤكد استعدادنا واهتمامنا بالتعاون الكامل وتبادل البيانات حول هذه القضية مع ألمانيا... فى الوقت الحالى لا يمكننا الرد على هذه التصريحات".

وذكّر بأن "مكتب المدعى العام الروسى أرسل طلبا رسميا إلى الجانب الألمانى متوقعا ردا واضحا" من برلين.

وفى 22 أغسطس سمح الأطباء الروس بنقل نافالنى إلى ألمانيا لمواصلة العلاج بطلب من ذويه، وبعد يومين أعلن الأطباء فى مستشفى "شاريتيه" الألمانى عن "العثور على أدلة تثبت أنه تعرض للتسمم"، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.