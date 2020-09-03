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القيادة الأمريكية بأفريقيا تتبرع بمستلزمات بقيمة 75 ألف دولار لمكافحة كورونا بغانا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:13 م
القيادة الأمريكية بأفريقيا تتبرع بمستلزمات بقيمة 75 ألف دولار لمكافحة كورونا بغانا كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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تبرعت القيادة الأمريكية في إفريقيا بمستلزمات مكافحة كوفيد-19 بقيمة 75 ألف دولار مقدمة للقوات المسلحة في غانا.وفقا لبيان القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم "، وقال العميد بالجيش الأمريكي فليتشر واشنطن، نائب مدير العمليات في أفريكوم: "غانا شريك أمريكي مهم في إفريقيا وتعمل أفريكوم والسفارة الأمريكية على دعم شركائنا الغانيين في مكافحة كوفيد-19"

ولفت إلى أن أفريكوم استخدمت الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والكوارث والمدنية في الخارج لشراء الإمدادات، والتي تضمنت 10000 قناع وجه 1600 عباءة مستشفى، 2000 لتر من الكحول، 3000 لتر من المواد المطهرة الأخرى.

وأضاف أن هذا التبرع بالإمدادات الطبية والتسليم التعاوني بين USAFRICOM والقوات المسلحة الغانية هما دليلان على الشراكة المتقدمة بين الولايات المتحدة وغانا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في غانا ستيفاني سوليفان خلال حفل تسليم في معسكر بورما: "تقود الولايات المتحدة العالم في تقديم المساعدة الدولية الحيوية ، حيث إننا ، معًا ، نحارب هذا الوباء العالمي". وذلك بالتعاون ووزارة الصحة ، في الاستجابة للوباء في غانا.

وقال الفريق عوبيد بواما أكوا، رئيس أركان الدفاع في غانا: هذه البادرة من قبل السفارة الأمريكية وأفريكوم تأتي في الوقت المناسب للغاية في خضم الوباء الذي نجد أنفسنا فيه في السابق ، دعمت أفريكوم 37 مستشفى عسكريًا في غانا من خلال تبرعات من الإمدادات الطبية بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين للقوات المسلحة الغانية في فبراير 2020. وقد نشرت القوات المسلحة الغانية منذ ذلك الحين أحد المستشفيات في أكرا ، وهو الآن ثاني أكبر مركز لعلاج كوفيد -19 في غانا.

 


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