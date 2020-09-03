العراق والسعودية تدرسان فتح خط نقل بحرى وثلاثة خطوط جوية

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أجرى وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي اليوم /الخميس/ مباحثات مع السفير السعودي لدى بغداد عبدالعزيز بن خالد الشمروخي، بشأن إمكانية فتح خط نقل بحري بين البلدين، وخط جوي مع مطارات الدمام وجدة والمدينة المنورة.

وقال بيان للوزارة ،أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن وزير النقل التقى اليوم السفير السعودي في العراق لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات النقل كافة البحرية والبرية والجوية ، كما تم منافشة إمكانية فتح نقل بحري بين السعودية والعراق وكذلك اقتراح اتفاقية فتح الخط الجوي مع مطار الدمام إضافة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة".

وقال الشبلي إن "وزارة النقل العراقيية بنهجها الجديد تسعى للانفتاح على دول الجوار "، مضيفاً أنه "تم تشكيل لجنة تعتمد آلية جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرر الحدودي بين العراق والسعودية وتعزيز التعاون بين البلدين".

وأشار الشبلي إلى أن "المعبر سيكون نقطة مهمة للتبادل التجاري ونقل المسافرين من المعتمرين والحجيج في أقرب وقت خدمة للجانبين".

من جانبه ، أبدى السفير السعودي دعم بلاده للعراق في مجال تفعيل النقل في القطاعات الأخرى، كما قدم دعوة رسمية إلى وزير النقل العراقي لزيارة المملكة العربية السعودية".