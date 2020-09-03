العثور على جثة شاب داخل مسكنه بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عثر عدد من المواطنين، اليوم الخميس، على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر داخل شقته بمدينة الطور فى محافظة جنوب سيناء، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة محل إقامته، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء ، بلاغًا من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل شقته متيبسه "لا يوجد بها أثار دماء" بحى الزهراء بمدينة الطور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد هشام عبده، رئيس المباحث، لمعاينة الجثة، وجرى نقلها إلى مستشفى الطور العام، وإخطار الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

وجاءت المعاينة المبدئية أن الوفاة نتيجة سقوط الشاب على الأرض، وحدوث إصابات فى الرأس، وإحداث نزيف داخلى بالمخ ، كما تبين أيضًا أن الشاب يعانى من اضطرابات نفسية لتناوله أدوية مهدئة .

وقال شهود العيان، إن الشاب يعيش بمفرده داخل الشقة، بينما يعيش باقى أفراد أسرته فى شقة أخرى .