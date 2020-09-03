اليوم السابع
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الصين: سنرد على القيود الأمريكية على الدبلوماسيين

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:54 ص
الصين: سنرد على القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج اليوم الخميس، في إفادة صحفية يومية إن بكين سترد "بالطرق المشروعة" على القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الصينيين.

وقالت واشنطن أمس الأربعاء إنها ستلزم الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو تنظيم أي فعاليات ثقافية بحضور أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.

وكانت قد نفت الصين، صحة ما ورد بتقرير وزارة الدفاع الأمريكية حول سعي الجيش الصيني لمضاعفة ترسانته من الرؤوس الحربية النووية وتطوير قدرات إطلاقها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوا تشنج يينج، في المؤتمر الصحفي الدوري بمقر الوزارة، إن التقرير الأمريكي "مليء بالتحيز"، مشيرة الى أن بكين تعارض ذلك بشدة.

 

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وزارة الخارجية الصينية

الولايات المتحدة

الدبلوماسيين الصينيين

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