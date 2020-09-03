اليوم السابع
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السياحة التشيكية تعود قريبا.. تعرف على نتائج زيارة خالد العنانى لـ"براج"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:00 ص
السياحة التشيكية تعود قريبا.. تعرف على نتائج زيارة خالد العنانى لـ"براج" الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار فى التشيك
كتبت آمال رسلان

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ما بين اجتماعات مهنية لقاءات إعلامية قضى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى زيارته للتشيك والتى تعد ثانى زيارة خارجية يقوم بها منذ أزمة كورونا، وخلال اجتماعات مكثفة مع كافة ممثلى القطاع السياحى العام والخاص فى التشيك، عرض خلالها الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع، أملا فى استئناف الحركة من العاصمة براج قريبا.

 

نتائج الزيارة:
 

1 - سيطر افتتاح المعرض الأثرى ملوك الشمس فى العاصمة براج على الساحة.

2 - شارك فى افتتاحه رئيس الوزراء التشيكى وعدد من الوزراء وما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة بالتشيك.

3 - يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتى فبراير 2021، يتوقع منظمو المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته فى براج أكثر من 300 ألف زائر.

4 - المعرض يقدم لمحة عن الكنوز والمقتنيات التى تمتلكها مصر وسيكون له بالغ الأثر فى جذب السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.

5 - عقد العنانى سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ما يقرب من 20 تليفزيون وجريدة تشيكية وعالمية.

6 - عرض خلالها خطة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية والثقافية.

7 - قام العنانى بالترويج لموكب المومياوات الملكية حيث وجه الدعوة للوزير التشيكى لحضور الموكب المهيب.

8 - ناقش مع المهنيين العديد من الموضوعات والنقاط والمقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من التشيك.

9 - يعد المقصد السياحى المصرى فى المرتبة الثالثة بالنسبة للسائح التشيكى بعد كرواتيا واليونان.

10 - استطلاع رأى التشيك حول الإجراءات الإضافية التى ترغب فى إضافتها للضوابط لإعادة استئناف الرحلات السياحية من التشيك.

11-  وجه رسالة لزيارة مصر وأكد على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال كافة السائحين.
 

 


التشيك

خالد العنانى

الترويج السياحى

اخبار مصر

عودة السياحة

السياحة فى مصر

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