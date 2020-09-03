السجن 11 عاما لعاطل وزوجته لتحويلهما منزلهما إلى وكر للدعارة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد بدر، بمعاقبة عاطل وزوجته بالسجن 11 عاما لاتهامهما بإدارة مسكنهما وكرا لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

بداية الواقعة وردت معلومات سرية لمأمور قسم أول شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال بدائرة القسم، فتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات الى صحة المعلومات و قيام عاطل وزوجته بتحويل شقتهما لممارسة الدعارة لراغبي المتعة الحرام حيث تقوم الزوجه باستقطاب السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.

وبعد استصدار إذن من النيابة تمكن رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على المتهم وزوجته واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما، ووجهت لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وإدارة مسكن لمارسة الرذيلة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وممارسة الدعارة وأحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.