اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 11 عاما لعاطل وزوجته لتحويلهما منزلهما إلى وكر للدعارة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:35 م
السجن 11 عاما لعاطل وزوجته لتحويلهما منزلهما إلى وكر للدعارة حبس - ارشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد بدر، بمعاقبة عاطل وزوجته بالسجن 11 عاما لاتهامهما بإدارة مسكنهما وكرا لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
 
بداية الواقعة وردت معلومات سرية لمأمور قسم أول شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال بدائرة القسم، فتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات الى صحة المعلومات و قيام عاطل وزوجته بتحويل شقتهما لممارسة الدعارة لراغبي المتعة الحرام حيث  تقوم الزوجه  باستقطاب السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.
 
وبعد استصدار إذن من النيابة تمكن رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة  من القبض على المتهم  وزوجته واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما، ووجهت لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وإدارة مسكن لمارسة الرذيلة وإساءة  استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وممارسة الدعارة  وأحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.
 
 

اخبار القليوبية

امن القليوبية

محكمة جنح شبرا الخيمة

الدعارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة