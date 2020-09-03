التعليم العالي تؤكد حصول طلاب الجامعات التكنولوجية على شهادات مطلوبة عالميا

إبراهيم سعيد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تدشين 4 جامعات حكومية، كما تشهد الجامعات الحكومية أيضًا في عهده تطوير المناهج.

وأضاف "عبد الغفار" خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الجامعات التكنولوجية والأهلية تسعى إلى ربط التعليم بسوق العمل، وأن تكون الشهادات المصرية التي يحصل عليها الطلاب معترفًا بها، بل ستكون مطلوبة أيضًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوأمة مع الجامعات الأجنبية واحدة من آليات تنفيذ أحلام الجامعات الأهلية، وذلك حتى تكون الشهادة التي تمنحها تلك الجامعات مرتبطة بالمناهج والشهادة وأعضاء هيئة التدريس بجامعات كبيرة.

وأردف، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد كان واضحًا، حيث قال إنه لن يسمح بجامعة جديدة في مصر إلا دون عقد توأمة مع جامعة من الجامعات الأوائل على مستوى العالم، لكي يتلقى الطالب تعليمًا حقيقيًا مبنيًا على جدارات، وأن تكون الشهادة التي يحصل عليها عالمية ومطلوبة.

ومن جانب اخر،قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمثل في متابعة استعدادات مصر للتعامل مع كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى يهتم بشكل كبير بالتعليم والتعليم العالى، ودائما ما يتحدث عن منظومة تعليمية شاملة، ويعقد اجتماعات مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى حيث تخرج تلك الاجتماعات بقرارات واضحة وحاسمة.



ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أنه يتم توفير التمويل وخطة عمل واضحة ومحددة لدعم منظومة التعليم وينتج عنها ما يراه المواطنين من تطوير كبير فى العملية التعليمية.