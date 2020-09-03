الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى 1044 ألف طن يونيو الماضى

كتب: مدحت عادل

شهد شهر يونيو الماضي، ارتفاعا طفيفا في معدلات استهلاك السولار، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل معدل الاستهلاك 1044 ألف طن، مقابل 1024 ألف طن في شهر يونيو عام 2019، بزيادة بلغت 20 ألف طن.

ورصدت بيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع في حجم الإنتاج المحلي من السولار في نفس الشهر حيث بلغ نحو 813 ألف طن، مقابل 548 ألف طن في يونيو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 265 ألف طن.

وسجلت معدلات استيراد البوتاجاز تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستيراد نحو 139 ألف طن، مقابل 169 ألف طن في يونيو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 30 ألف طن.

وشهد حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تراجع أيضا، حيث بلغ 274.5 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 303 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 28.5 ألف طن، في حين ارتفع حجم الإنتاج خلال نفس الفترة ليسجل 159 ألف طن، مقابل 152.8 ألف طن في يونيو 2019، بزيادة بلغت 6.2 آلاف طن.

وسجلت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى نحو 3799 ألف طن، مقابل 3832 ألف طن في شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 33 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى، حيث بلغ 1881 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2511 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 630 ألف طن.