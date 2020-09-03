الأوقاف تعلن إزالة التعديات على وقف كلهز خاتون بالقليوبية

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن اليوم الخميس، من تنفيذ الإزالة على مساحة 7 أفدنة بوقف/ كلهز خاتون بناحية الخصوص بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.



وحذرت هيئة الأوقاف المصرية كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيرية، مؤكدة أنها تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.



وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس عن قيام هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن من تنفيذ الإزالة على مساحة 9 أفدنة بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف.



كما قامت هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن أيضًا بإزالة التعدي على مساحة 900 متر وقف/ عفيفة الحبشية بمحافظة القليوبية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند.



و قامت هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن بتنفيذ الإزالة على مساحة 7 أفدنة بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.