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الأمم المتحدة تكشف تدمير فيضانات النيجر 26 ألف منزل وتأثيرها على 281 ألف شخص

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:03 ص
الأمم المتحدة تكشف تدمير فيضانات النيجر 26 ألف منزل وتأثيرها على 281 ألف شخص فيضانات - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة في النيجر الذى بدأ في يونيو الماضي أثر على أكثر من 281 ألف شخص، ودمر 26 ألف منزل وقتلت 51 شخصًا، بالإضافة إلى ذلك ، تم غمر عدة آلاف من الأراضي الزراعية المزروعة ، مما سيضر بإنتاج الغذاء.

ولفت دوجاريك الى أن الأمم المتحدة قدمت دعماً لجهود استجابة الحكومة، مواد غير غذائية إلى مناطق مختلفة منها ​​4،700 مجموعة أدوات إيواء للاجئين والنازحين داخليًا في نيامي وفي منطقة ديفا.

وأشار دوجاريك إلى أنه تلقى أكثر من 72 ألف شخص المساعدة، الاحتياجات ذات الأولوية هي الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وخدمات الحماية، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لمواصلة تقديم المساعدة في الوقت المناسب للسكان المتضررين.

 


الامم المتحدة

النيجر

فيضانات

الامطار الغزيرة

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