الأجهزة التنفيذية بالشرقية تزيل 56 حالة تعد وتحيل المخالفين للنيابة العسكرية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية توجه ضربات متلاحقة من خلال حملات الإزالة المكبرة لإزاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة ، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية تطبيقاً للقانون، وفى هذا الإطار شنت رئاسة مركز كفر صقر ، حملة مكبره بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة المبانى المخالفه على الأراضى الزراعيه ، فتم إزالة عدد 11 حاله بمساحه إجمالية 1623 متر بالوحده المحلية بشيط الهوي.

كما قامت رئاسة حى أول بالاشتراك مع شرطة قسم اول لتنفيذ 4 قرارات إزاله بتقسيم المعلمين وهم القرار رقم 9077 لسنه 2017 والقرار رقم 9701 لسنة 2017 والقرار رقم 11631 لسنه 2017 والقرار رقم 11623 لسنه 2017.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بحملة مكبره بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة عدد 5 حالات تعدى بمساحة 354 متر بنطاق الوحدة المحلية بالصحافة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة 6 حالات بمساحه 13 الف متر بقرى شيبه-بهنباى-أم الزين عباره عن ملاعب وأسوار وغرف وتم إزالة كافه التعديات ومساواتها بسطح الأرض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير حملة مكبره بالتنسيق مع قوات الشرطة لتنفيذ إزالة لعدد 22 قرار منهم عدد 19 قرار تعديات على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية ببنى عياض عزب ( الدواشنة - السيارى - ابو صقر ) و3 قرار مخالفات بناء داخل الحيز ببندر ابوكبير بمساحة 5945 م٢ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالإشتراك مع قسم شرطة فاقوس بحملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة بمساحة إجمالية( 14 س 19 ط 2 ف) عبارة عن عدد 2 قرار إزالة بالمدينة بمساحة إجمالية ( 1 ط 2ف ) وعدد 6 قرارات بالمركز بنطاق الوحدة المحلية بالغزالى بمساحه إجمالية ( 14 س 18 ط ) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.