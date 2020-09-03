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استجابة لليوم السابع.. وزارة التضامن تنقل "عم أحمد" إلى دار رعاية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:18 م
استجابة لليوم السابع.. وزارة التضامن تنقل "عم أحمد" إلى دار رعاية استجابة لليوم السابع وزارة التضامن تنقل عم أحمد لدار مسنين
كتب كريم صبحى

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في استجابة سريعة لليوم السابع، توجه فريق من وزارة التضامن، لـ"عم محمد" عقب نشر قصته في اليوم السابع وتم إيداعه دار مسنين، وكان اليوم السابع نشر قصة "عم أحمد" الذى يعيش في غرفة مظلمة، تنبعث بها روائح كريهة غير ادمية يتحرك بكرسى متحرك بعدما أصيب بشلل نصفى افقده مصدر رزقه، يستيقظ في الصباح ويشكر الله على ما ابتلاه، يساعد نفسه بنفسه في الحياة المليئة بالصعوبات التي يواجهها بسبب ظروفه الصحية وكبر سنه ولكنه راضى بقضاء الله رغم كل شيء، ويتمنى أن يقضى بقية حياته عمره مثل أي انسان ويشعر بآدميته، ويتنفس هواء نظيفا لأنه أصبح غير قادر على العيش.

 

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تحدث "عم أحمد " لليوم السابع عن حياته، حيث يعانى من شلل نصفى أفقده مصدر رزقه وأقعده جليس غرفته المظلمة حيث يأكل من بواقى الطعام، ويعيش على مساعدات الجيران لا أحد يسأل عليه، وليس له مصدر دخل سوى مساعدة المواطنين البسطاء.

 

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وكشف "عم أحمد"، 75 سنة أنه كان يعمل في ورشة أحذية و"الدنيا ماشية"، ولكنه أصيب بـ"شلل نصفى" بسب تعرضه لحادث غير حياته وأنفق كل ما يملك في العلاج والمستشفيات حتى استقر به الحال للعيش في غرفة صغيرة غير آدمية مضيفا أنه يعيش هكذا منذ 10 سنوات ولا أحد يسأل عليه وعندما يرغب في الخروج من غرفته ينتظر بالساعات أي شخص يمر أمامه ويساعده في الدخول والخروج مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج للنور ويعيش حياة آدمية.


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