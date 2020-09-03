استئناف الأنشطة الرياضية فى اليمن بعد توقفها بسبب جائحة كورونا

عدن /أ ش أ/

أقرت الحكومة اليمنية استئناف النشاط الرياضى رسمياً للألعاب الرياضية كافة للعام 2020 و2021 بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمنى خالد صالح قوله إن الوزارة رفعت الحظر عن الأنشطة الرياضية بعد أن عقد قطاع الرياضة أكثر من اجتماع للاطلاع على حالة تفشى وباء كورونا وقررت السماح للأندية والاتحادات باستئناف ممارسة النشاطات الرياضية وذلك بالعودة التدريجية لتلك النشاطات.

وحدد القطاع شهر سبتمبر مرحلة استعداد الأندية الرياضية للموسم الرياضى الذى يقام خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالى .