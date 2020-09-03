اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بنهاية الأسبوع باستثناء "السوق الأول"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:00 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بنهاية الأسبوع باستثناء "السوق الأول" بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% رابحاً 32.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4260.11 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحاً 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4257.31 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 227.3 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9582 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.88%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%.
 
وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 38.43%، يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم شركة صكوك القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.81% يليه سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.68%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، استمرار وقف التداول على أسهم شركة الديرة القابضة (الديره) بناء على افصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 81.69% وذلك تطبيقا للفقرة 8 من المادة 9-8-2 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد بأن في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل إلى 75% أو أكثر من رأس مال الشركة للبورصة القيام بوقف التداول في أسهم الشركة المدرجة.

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