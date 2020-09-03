ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بنهاية الأسبوع باستثناء "السوق الأول"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% رابحاً 32.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4260.11 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحاً 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4257.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 227.3 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9582 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.88%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 38.43%، يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم شركة صكوك القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.81% يليه سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.68%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، استمرار وقف التداول على أسهم شركة الديرة القابضة (الديره) بناء على افصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 81.69% وذلك تطبيقا للفقرة 8 من المادة 9-8-2 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد بأن في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل إلى 75% أو أكثر من رأس مال الشركة للبورصة القيام بوقف التداول في أسهم الشركة المدرجة.