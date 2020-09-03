إيران تنفى شائعات استقالة وزير الخارجية جواد ظريف

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفت وكالة التلفزيون الإيرانى الإخبارية iribnews، شائعات استقالة وزير الخارجية جواد ظريف، وقالت فى تقريرها اليوم، "أجرى منذ دقائق وزير الخارجية اتصال هاتفى مع نظيره الباكستانى، وبالتالى فإن استقالة ظريف ليس لها أى أساس من الصحة". وأكد الموقع، أن الأنباء المترددة حول استقالته فى بعض المواقع وبعض القنوات لافتراضية على تطبيق تلجرام غير سليمة.

وكان ظريف كشف أمس عن سبب تغيبه عن اجتماعات مجلس الوزراء الثلاث الأخيرة هو انشغال السلك الدبلوماسى هذه الأيام لاسيما بالمواجهة مع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات على بلاده.

وكانت زعمت صيحفة وطن امروز الإيرانية فى عددها الصادر اليوم، بوجود خلاف بين ظريف والرئيس حسن روحانى، وأن بسبب ذلك الخلاف تغيب ظريف عن اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثة الأخيرة.

وزعمت الصحيفة بأن مدير مكتب روحانى محمود واعظى له دور فى الخلاف بين ظريف وروحانى، بسبب تدخله فى بعض القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وكانت صحيفة شرق الإصلاحية أيضا، ألمحت فى عددها أمنس بوجود اختلاف فى وجهات النظر بين ظريف وروحانى.

والعام الماضى قدم ظريف استقالته احتجاجا على تجاهل وزارة الخارجية وعدم إبلاغه شخصيا بزيارة الرئيس السورى بشار الأسد التى تمت بالتنسيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثورى.