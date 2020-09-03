وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية في بيان إن أكثر من 80 ألف منزل في الجزيرة، لا سيما في محافظة ناجازاكي، تعرضوا لانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي من جراء الإعصار. بينما تم تعليق خدمات قطار شينكانسن السريع مؤقتًا بين محطتي هيروشيما وهاكاتا من الخدمة الأولى في اليوم كإجراء احترازي وتم إلغاء بعض الرحلات الداخلية.

 