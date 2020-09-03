طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية أن 18 شخصاً على الأقل أصيبوا في جزيرة "كيوشو" الرئيسية بجنوب غرب البلاد جراء إعصار "مايساك" الذي عبر المنطقة قبل أن ينتقل إلى شبه الجزيرة الكورية في صباح اليوم الخميس، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان (نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني) من أن إعصارا آخر يسمى "هايشين" من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة قوية للغاية ويصل إلى المياه القريبة من سلسلة جزر "أمامي" في جنوب غرب البلاد يوم الأحد القادم.