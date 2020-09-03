إسرائيل تفرض الإغلاق التام على 30 بلدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

قرر المجلس الوزارى المصغّر لشؤون كورونا فى إسرائيل فرض الإغلاق التام على 30 بلدة بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد، وذلك بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تتضمن القائمة بلدات عربية، وهى: الطيرة وكفرقاسم وأم الفحم واللقية ودالية الكرمل وطلعة عارة والطيبة. أما باقي البلدات فسيتم فرض قيود مشددة عليها ومن ضمنها قيود على الحركة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3 آلاف و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ معدل الحالات الإيجابية 9.4% عقب إجراء 32 ألفًا و 700 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن 834 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 418 مصابًا في حالة خطيرة، في حين وضع 118 شخصًا منهم على أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن 969 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 122 ألفًا و539 إصابة.. لافتة إلى أنه منذ فبراير الماضي، أصيب شخص من بين كل 75 شخصًا بالفيروس.