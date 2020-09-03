إزالة قاعة أفراح وصالة ألعاب نادى الصيد بالمحلة لتعديها على أملاك الرى.. صور

الغربية - مصطفى عادل

نفذت هندسة رى غرب المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد زكي، بالاشتراك مع الشرطة ومجلس مدينة المحلة، قرارات إزالة لعدد من المنشآت الخاصة بنادى الصيد الرياضي والمقامة بدون تراخيص على حرم الرى.

واستهدفت الحملة إزالة جزئية لصالة الأفراح، وصالة الألعاب المجاورة لها، على أن تستكمل الحملة تنفيذ الإزالة الكلية مساء اليوم حتى سطح الأرض.

كانت مديرية الري بالغربية، قد حررت منذ سنوات محاضر لنادى الصيد الرياضي، لتعديه بكامل منشآته على حرم الري، وقيام النادى بتسديد رسوم حق انتفاع لحين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم توجيه حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لقاعة الأفراح وصالة الألعاب.