اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة قاعة أفراح وصالة ألعاب نادى الصيد بالمحلة لتعديها على أملاك الرى.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:17 م
إزالة قاعة أفراح وصالة ألعاب نادى الصيد بالمحلة لتعديها على أملاك الرى.. صور إزالة قاعة أفراح وصالة ألعاب نادى الصيد بالمحلة
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت هندسة رى غرب المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد زكي، بالاشتراك مع الشرطة ومجلس مدينة المحلة، قرارات إزالة لعدد من المنشآت الخاصة بنادى الصيد الرياضي والمقامة بدون تراخيص على حرم الرى.

واستهدفت الحملة إزالة جزئية لصالة الأفراح، وصالة الألعاب المجاورة لها، على أن تستكمل الحملة تنفيذ الإزالة الكلية مساء اليوم حتى سطح الأرض.

كانت مديرية الري بالغربية، قد حررت منذ سنوات محاضر لنادى الصيد الرياضي، لتعديه بكامل منشآته على حرم الري، وقيام النادى بتسديد رسوم حق انتفاع لحين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم توجيه حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة  لقاعة الأفراح وصالة الألعاب.

3b8dd4a5-610a-4b0a-b825-53dbb65f91ab
 
25ed1da5-7c30-49ca-94c8-23d2ad58d860
 
64dbed31-0737-4107-ae8b-7aa2b3d7f9d7
 
266964a8-935a-4df0-9176-14824d95b351
 
ce9af477-f15b-473a-92e2-bf8c7563e9c1
cffd3405-3793-415d-9dc3-a524564c59f4
 
d5639ade-3c0e-4a2e-b05d-c990642ce454
 
df388ab8-5e55-4914-b959-5687dc61827e
 
f0aaec59-a557-4d88-b7f1-accf5b8c6f34

 


اخبار عاجله

نادى الصيد بالمحلة

ازالة مبانى نادى الصيد بالمحلة

المحلة

الازالات بالمحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة