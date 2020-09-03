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"أوقاف الإسكندرية" تعلن افتتاح 7 مساجد بمحور المحمودية غدا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:03 م
"أوقاف الإسكندرية" تعلن افتتاح 7 مساجد بمحور المحمودية غدا مداخلة الشيخ محمد خشبة
كتب رامى محيى الدين

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توجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف، قائلا إنه فوجئ باستلام 7 مساجد على أعلى مستوى وبشكل مشرف وهى فخمة جدا وتبدأ مساحتها من 700 متر وتصل إلى 1500 متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة ONE، إن المساجد الـ7 التي تم استلامها عبارة عن 3 أدوار ومنها ما به 2 أسانسير وقاعة مناسبات وتحيط بها مراكز شباب وحمامات سباحة وعيادات ومستوصف ونادى ثقافى إنها بالفعل شيء يليق بالإسكندرية وأهل الإسكندرية ويختلف تماما عما كانت عليه ترعة المحمودية.

وتابع: المساجد لم تكن تليق أبدا بأهالى الإسكندرية وكانت مبنية على أرض مغتصبة وعندما قمنا بالهدم قامت الدنيا وهاجت علينا ولكن تم والحمد لله بناء 7 مساجد على أعلى مستوى وسميت بأسماء الشهداء وهو أمر يليق بالمساجد وهناك فرش جيد جدا ونجف مثيل للموجود بالحرم، وفوجئت أن المساجد على طراز عالى جدا والأدوات حديثة جدا وأشكر وزير الأوقاف، وسيتم افتتاحها غدا في صلاة الجمعة إن شاء الله.


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