اليوم السابع
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ألمانيا تضم جزر الكناري إلى منطقة الخطر بسبب كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:31 ص
ألمانيا تضم جزر الكناري إلى منطقة الخطر بسبب كورونا جزر الكناري
وكالات

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صنف معهد روبرت كوخ الوطني الألماني للأمراض المعدية جزر الكناري الإسبانية، منطقة خطر بسبب عودة تفشي فيروس كورونا في إسبانيا بعد سيطرتها على الموجة الأولى من المرض.
 
وأكد المعهد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن إسبانيا بأكملها بما فيها البر الرئيسي والجزر، باتت منطقة معرضة للخطر على خلفية تفشي وباء كورونا.
 
وحتى اليوم، كانت جزر الكناري المنطقة الإسبانية الوحيدة التي اعتبرتها السلطات الألمانية آمنة صحيا للزيارة.
 
وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت أمس الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا انخفض على مدى الأيام الأربعة الماضية، متراجعا بشدة عن ذروة بلغت حوالي 10 آلاف حالة قبل نحو 10 أيام.

جزر الكناري

ألمانيا

كورونا

اصابات كورونا

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