أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 3-9-2020

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1935 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 855 للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 732.85 جنيه

عيار 21: 855 جنيها

عيار 24 : 977.10 جنيه