أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3-9-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 3-9 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، للجلسة الخامسة على التوالي، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

البورصة تربح 559 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، للجلسة الخامسة على التوالي، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.5 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.44%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 63.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 951 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 28.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 21.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.588 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.54%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 15.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 10.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.