أخبار المحافظات اليوم.. حبس المتهمين بقتل الطفلة أروى لطلب فدية

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى لطلب فدية من أسرتها بالشرقية

قررت نيابة مركز ميت غمر العامة، حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى، ابنة مركز أبو كبير، محافظة الشرقية، لطلب فدية من أسرتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.





بداية الواقعة يوم الخميس الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا من " إسراء ج " 26 سنة ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبو كبير، باختفاء ابنتها "أروى" 5 سنوات أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.



المتهم بقتل الطفلة أروى فى الشرقية

وبعد يومين من تحرير البلاغ، تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بعثور أحد الأهالى على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها، تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب اختفاء طفلة تدعى" أروى ع ح ح" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبو كبير.

النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح شقيقتين بقنا



أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل وذبح فتاتَيْن بمركز قوص بمحافظة قنا، 4 أيام احتياطيًّا بعد إقراره بارتكاب الجريمة، وكلفت "إدارة الإنقاذ النهري" للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات .

القصة الكاملة لأزمة المدرسة البريطانية بالإسكندرية



يواجه 500 طالب من طلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية، أزمة فى مواصلة سير العملية التعليمية، بسبب نزاع إدارى بين مجلس أمناء المدرسة، وبين أعضاء مجلس الإدارة، والممثل القانونى لها، بسبب الاختلاف على تغيير هوية المدرسة من مدرسة بريطانية دولية الى مدرسة لغات، الأمر الذى سوف يترتب عليه ضياع حقوق الطلاب فى الالتحاق بالجامعات الدولية دون الحصول على معادلة الشهادات .

حيث نشب نزاع إدارى حول تغيير "الهوية" يهدد مستقبل 500 طالب، وتقرر تشكل لجنة تحقيق وتجميد صلاحية جميع الأطراف، وطالب أولياء الأمور الوزارة بحسم المشكلة.

"هبة" حصلت على 99.1 % بالثانوية العامة.. حققت حلم والدها حارس العقار والتحقت بكلية الطب



قصة كفاح جديدة شهدتها بمحافظة الإسكندرية، بعد انتشار قصة الطالب ابراهيم عبد اللطيف، الشهير ببائع الفريسكا، الحاصل على الثانوية العامة والتحاقه بكلية الطب بعد منحة قدمته له الدولة بجامعة الإسكندرية، وهى للطالبة هبة على حامد، التى حصلت على مجموع 99.1% فى الثانوية العامة والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وحققت حلم والدها الذى كافح سنوات طويلة فى حراسة أحد العقارات بالإسكندرية. "هبة" قصة كفاح جديدة بالإسكندرية بعد بائع الفريسكا، وتحلم بمنحة دراسية، ورئيس جامعة الإسكندرية يؤكد دعم الطلاب غير القادرين.

وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الإسماعيلية العام



تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مستشفى الإسماعيلية العام، والجارى تجهيزها وتطويرها ورفع كفاءتها، لمتابعة العمل داخله قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها. وبدأت وزيرة الصحة جولتها بتفقد الواجهات الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات.

الحرف التراثية تزدهر بمعارض "ديارنا" بالإسكندرية



تعد سلسلة معارض "ديارنا" للأسر المنتجة، والتى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم المعارض التسويقية لتلك المنتجات والتى تساهم فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية وتساهم فى إحياء العديد منها. حيث يتألق فى المعرض "الأركت" الكلاسيك والمودرن، ويتم عرض إكسسوار بهوية مصرية.

الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال "مصر 2021"



محافظ الإسكندرية

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت الاستعدادات المكثفة لاستضافة بطولة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، نظراً لكونها حدثا هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، ومن المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام المقبل.

محافظة شمال سيناء تسجل "صفر" إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت شمال سيناء مجددا خلال الـ24 ساعة الماضية صفر إصابات ووفيات بكورونا، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورونا، وأنه تم تسجيل "صفر" حالات إيجابية، "صفر" حالات شفاء، "صفر" وفيات ، وإجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2 " حالة و36 حالة عزل منزلى وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 111 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 25 وإجمالى حالات الشفاء 353 حالة.