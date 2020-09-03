«موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند «B2».. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: «موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند «B2».

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