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«موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند «B2».. غدا باليوم السابع

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:54 م
«موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند «B2».. غدا باليوم السابع عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: «موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند «B2».

 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.. «موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند «B2».. المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومى الخارجى وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة أبرز الأسباب.. ورئيس الوزراء: الثقة الدولية بالاقتصاد المصرى دليل فاعلية الإجراءات الرسمية

 

الحقائق والأرقام تفضح أكاذيب الإخوان والجزيرة.. دولة 30 يونيو.. 1200 جامع فى 6 سنوات.. السيسى يبنى مسجدا كل 43 ساعة.. وافتتاح 7 جديدة على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم

 

حل المشكلة واختبار للطلاب سبتمبر الجارى.. إنهاء أزمة الدبلومة الأمريكية باعتماد امتحان ACT بدلا من «سات».. وزير التعليم يعلن حل المشكلة واختبار الطلاب سبتمبر الجارى.. ويؤكد: نعمل على بناء نظام تقييم مصرى قريبا

 

الرئيس السيسى خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية: ندعم الحل السياسى فى ليبيا ونتمسك بحقوقنا المائية.. الرئيس يؤكد رفض التدخلات الخارجية بالساحة الليبية وسعى مصر إلى اتفاق قانونى ملزم بقواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة.. والمسؤول الأوروبى يثمن الجهود المصرية تجاه كل القضايا والتحديات ودور القاهرة فى إحلال السلام ومكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين اللاجئين

 

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قطر مقبرة العمال الأجانب.. «هيومان رايتس» وثقت معاناة 100 عامل أجنبى فى مشروعات كأس العالم

 

توافق مصرى أوروبى على ضرورة سحب المرتزقة من ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تشكيل مجلس رئاسى جديد ودعمه لحل ليبى - ليبى.. نائب رئيس المفوضية الأوروبية يشدد على ضرورة التعاون لخفض التصعيد شرق المتوسط

 

مليون متر مربع تدخل ضمن أصول صندوق مصر السيادى

 

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