اليوم السابع
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جمعية مصارف لبنان: لا صحة لاستخدام القطاع المصرفي في غسل أموال حزب الله

السبت، 26 سبتمبر 2020 09:26 م
جمعية مصارف لبنان: لا صحة لاستخدام القطاع المصرفي في غسل أموال حزب الله حسن نصر الله زعيم حزب الله
أ ش أ

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نفت جمعية مصارف لبنان صحة الأنباء التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام العربية نقلا عن منظمات أجنبية، والتي أفادت أن القطاع المصرفي اللبناني عموما وعددا من البنوك اللبنانية بعينها، تُشكل قناة لغسل الأموال من قبل حزب الله.
 
وأكدت جمعية مصارف لبنان – في بيان لها اليوم – أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا وليس لها أي أساس من الصحة، مشددة على أن البنوك اللبنانية تلتزم بجميع قواعد الشفافية ومكافحة جريمة غسل الأموال المرعية الإجراء في لبنان والخارج، وتتقيد بموجبات العقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية المتعلقة بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
 
وأعربت الجمعية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصديقة والشقيقة، في سبيل مساعدة لبنان على النهوض من كبوته الحالية والتعافي من محنته الراهنة بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
 
ولفتت جمعية مصارف لبنان إلى أنها تلقت بأسف بالغ وشديد نبأ اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن عدم تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يزيد الوضع اللبناني صعوبة وتعقيدا.
 

جمعية مصارف لبنان

لبنان

القطاع المصرفي

غسل أموال

حزب الله

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