دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم، السبت، الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام، وتمييز الكاميرات الحرارية الجديدة بالعديد من المزايا التقنية المتطورة، حيث أنها مزودة بأنظمة رصد متطورة تُصدرُ تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة حسبما جاء بصحيفة الرياض.

ونفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية والمبادرات، لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام، حيث ركزت خطة شؤون الحرمين التي أعدتها استعداداً لاستقبال المعتمرين، على توفير أفضل وأجود الخدمات لحماية قاصدي وزوار المسجد الحرام، وضمان سلامتهم.