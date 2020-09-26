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السديس يوجه بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة لرئاسة الحرمين

السبت، 26 سبتمبر 2020 11:45 ص
السديس يوجه بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة لرئاسة الحرمين السديس
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

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وجه الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية، ابتداءً من 18 أكتوبر 2020، وهي: (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنان بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

ووفقا لصحيفة عكاظ، أكد السديس على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

 


السديس

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الشيخ السديد

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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