محافظ الإسماعيلية يقرر زيادة تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء إلى 40%.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، تخفيض 15% إضافية من قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى 25%، التى تم الإعلان عنها في وقت سابق، ليصل إجمالى التخفيض إلى 40%، من القيمة الإجمالية للتصالح في مخالفات البناء مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وقال محافظ الإسماعيلية، خلال مؤتمر صحفي عقده، قبل قليل بديوان عام المحافظة، إن قرار تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلي 40%، جاء تيسيرًا على جميع المواطنين الجادين المتقدمين بطلبات للتصالح، فى مخالفات البناء، ومراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن ذلك جاء فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كل مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه قد تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياءالتابعة للمحافظة بالإشراف الشخصى والمتابعة اليومية، علي أن يستمر العمل لمدة 24ساعة حتى نهاية الشهر الجاري لاستلام طلبات المصالحة من المواطنين، وإلغاء جميع الإجازات، وتسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على انهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.

حضر المؤتمر الصحفي اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونصر جيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم، مدير عام مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الهندسية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.