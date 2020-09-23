كندا وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون التجارى والعلاقات الثنائية

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بحثت ماري نج وزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية الكندية، مع ليز تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية البريطانية، الأولويات المشتركة بين كندا والمملكة المتحدة قبل اجتماع وزراء التجارة في مجموعة العشرين، بجانب تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية - في بيان- أن الوزيرتين أعربتا عن رغبتهما في العمل معا على نهج منسق للتجارة والاستثمار المفتوح والقائم على القواعد لضمان بقاء الأعمال التجارية من كلا البلدين وازدهارها، لا سيما من خلال تجنب القيود التجارية والحد منها.

وأكدت الوزيرة الكندية - وفقا للبيان - أهمية قيام أعضاء مجموعة العشرين باتخاذ إجراءات ملموسة الآن لضمان أن الانتعاش الاقتصادي ناجح ومستدام لكلا البلدين.

كما ناقش الجانبان، الجهود الجارية لبناء مسار قوي ومستقر للمضي قدما لتقوية كندا والمملكة المتحدة، وتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين.