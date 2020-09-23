سفارة السعودية فى مصر بألوان علم المملكة احتفالا باليوم الوطنى.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

توشح مبنى سفارة المملكة العربية السعودية، فى جمهورية مصر العربية، مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، باللوان الأخضر ألوان العلم السعودى، احتفالا باليوم الوطنى السعودى الـ90، مصحوبة بعبارة "همة حتى القمة".

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، للاحتفال باليوم الوطنى السعودى الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى رقم 2716 الذى أصدره الملك عبد العزيز فى ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.



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وتمكن الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، فى 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسى الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح فى توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً فى العام 1930.





وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام فى جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات، وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية فى كل عواصم العالم باليوم الوطنى على طريقتها الخاصة، فى حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج .



