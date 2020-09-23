سفارة السعودية فى مصر بألوان علم المملكة احتفالا باليوم الوطنى.. فيديو

توشح مبنى سفارة المملكة العربية السعودية، فى جمهورية مصر العربية، مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، باللوان الأخضر ألوان العلم السعودى، احتفالا باليوم الوطنى السعودى الـ90، مصحوبة بعبارة "همة حتى القمة".
سفارة #المملكة_العربية_السعودية بجمهورية #مصر العربية، تتوشح بالأخضر احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي90.#همة_حتى_القمة_90#سعوديتنا_في_القمة pic.twitter.com/agFgfeUIek— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) September 22, 2020
وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، للاحتفال باليوم الوطنى السعودى الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى رقم 2716 الذى أصدره الملك عبد العزيز فى ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
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