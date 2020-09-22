اليوم السابع
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750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:33 م
750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها، للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكدت أمين عام جامعة بنها، حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام، لدعم على مواصلة الجهود الكبيرة في خدمة العملية التعليمية بالجامعة.


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جامعة بنها

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العام الجامعى الجديد

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