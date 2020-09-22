وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم التكنولوجيا

رويترز

قفز المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الفتح اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا فيما سجل مؤشر داو للأسهم القيادية ارتفاعا طفيفا بفعل ضبابية بشأن المزيد من التحفيزات المالية الأمريكية.