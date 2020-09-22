اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:17 م
خالد صلاح
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وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم التكنولوجيا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:56 م
وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم التكنولوجيا البورصة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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قفز المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الفتح اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا فيما سجل مؤشر داو للأسهم القيادية ارتفاعا طفيفا بفعل ضبابية بشأن المزيد من التحفيزات المالية الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.69 نقطة أو 0.45 بالمئة عند الفتح ليصل إلى 3295.75 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.50 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 10873.30 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.62 نقطة فحسب أو 0.08 بالمئة ليفتح عند 27170.34 نقطة.

 


وول ستريت

المؤشر ستاندرد اند بورز

ستاندرد اند بورز

المؤشر داو جونز

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