وكيل صحة بورسعيد يؤكد تفعيل المبادرة الرئاسية لاكتشاف للأمراض المزمنة

بورسعيد _ محمد فرج

أكد الدكتور حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة فى محافظة بورسعيد، أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة و السكان، ورعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تم تدشين مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ١٠٠ مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر عن الإعتلال الكلوى، من داخل مركز الإرشاد والوراثه بحى العرب .

وأضاف أبو هاشم، فى تصريحات لــ " اليوم السابع"، أنه تم متابعة الفرق الطبية بالنقاط الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، حيث تم المرور علي مكتب صحة أول والتأكد من إنتظام سير العمل، وتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية .

وأكد أبو هاشم، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير أثناء العمل، لتحقيق التباعد الإجتماعي، لضمان الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وأن الفريق الطبى بمركز الارشاد الوراثي قام بإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي على وكيل الوزارة ضمن أعمال المبادرة ، وذلك بعد إدخال البيانات الخاص به ،

وأشار إلى أن فريق المبادرة يعمل يومياً على فترتين من الساعة ٩ صباحا حتى التاسعة مساء لاجراء الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، ومتابعة الفحوصات والعلاج للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتى تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام بالاضافة الى المواطنين فوق 18 عام واقل من 40 الذين ثبت اصابتهم بالسكر او الضغط فى المبادرات السابقة و المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية .

وأشار أبو هاشم، بأنه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم ، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وقال أبو هاشم، أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة و عيادات اخرى متنقلة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج .

ومن جهة أخرى تم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم .

ومن جانبه أكد ابو هاشم بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.