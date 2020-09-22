وزيرا النقل والزراعة يبحثان ربط المناطق الزراعية بمشروعات الطرق وخطوط السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور مساعد وزير التجارة والصناعة وقيادات الوزارات الثلاثة، لبحث التكامل بين المشروعات التى تنفذها هذه الوزارات لتحفيز بيئة الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة.

فى بداية اللقاء أكد المهندس كامل الوزير على أن استراتيجية وزارة النقل تعتمد على التنسيق والتكامل بينها وبين كافة الوزارات الأخرى فيما يتم تنفيذه و تخطيطه من مشروعات بما يساهم فى أحداث التنمية الشاملة باعتبار أن النقل بكافة أنواعه يعتبر الركيزة الأساسية المرتبطة بالصادرات والواردات وبنقل المنتجات الزراعية والصناعية من أماكن التمركز الزراعى والصناعى إلى مناطق التوزيع وإلى الموانئ البحرية.

وأضاف الوزير أن كافة مشروعات الوزارة سواء في مجال الطرق والكباري أو في مجال السكك الحديدية او في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يراعى فيها الربط مع المناطق الزراعية والصناعية بما يحفز بيئة الاستثمار وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى الجهود الحالية وخطط الوزارة لزيادة الربط التجاري ونقل البضائع مع الدول الاخرى مثل السعودية عن طريق خط سفاجا - ضبا والأردن عن طريق خط نويبع/ العقبة وكذلك مخططات الربط السككى مع السودان وتنفيذ طريق القاهرة /أسوان الصحراوى الغربى الذى يعتبر جزء من محور القاهرة كيب تاون بالإضافة إلى جهود وزارة النقل لجعل مصر مركزا لتجارة الدول الأوروبية إلى إفريقيا.

من جانبه أشاد وزير الزراعة باستراتيجية وزارة النقل التي تعتمد على التنسيق مع الوزارات الاخرى فيما يتعلق بالمشروعات، خاصة وان النقل يعتبر احد أهم عوامل نجاح منظومة نقل المنتجات الزراعية وأحد أهم العوامل الجاذبة للإستثمار وأن مناطق الإستصلاح الزراعي المطلوب خدمتها هي شرق العوينات وتوشكي وغرب المنيا ووسط وشمال سيناء.

وفي الختام أكد وزير النقل على تلبية كافة المقترحات المقدمة من وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بمساهمة وزارة النقل في رفع كفاءة عدد من الطرق أو زيادة عدد عربات المبردات الخاصة بالسكة الحديد بما يعود إيجابيا على عملية نقل المنتجات الزراعية والصناعية وزيادة حركة الصادرات والواردات.