وزارة التموين تتعاقد على شراء 405 آلاف طن قمح روسى والمخزون يكفى 7 شهور

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، على شراء 405 آلاف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية من روسى لزيادة رصيد الاحتياطى الاستراتيحى للبلاد من القمح ليكفى حتى 7 شهور.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا، حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، ما أدى إلى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلية المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

نجاح موسم القمح المحلى هذا العام اعتمد على مجموعة محاور، فى مقدمتها إنشاء الصوامع الحديثة وفقا لأحدث التكنولوجيا، وتطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون متطورة، ما ساهم بشكل كبير فى الحد من كميات الأقماح، التى كانت تهدر نتيجة التخزين فى شون ترابية مكشوفة وتعرضها للأمطار خلال فصل الشتاء من كل عام وأيضا القوارض، حيث كانت تصل الكميات التالفة من 15 إلى 20% نتيجة سوء التخزين، بجانب متابعة كميات القمح بشكل مستمر أولا بأول، واستمرار إجراء مناقصات عالمية لشراء الأقماح من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى مع زيادة التنوع من دول المنشأ للحصول على أفضل العروض شريطة مطابقة القمح للمواصفات القياسية.