اليوم السابع
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واعرف إن فيه ربنا وربنا بيحاسب الله يخرب بيتك..

والدة الهارب محمد على فى تسجيل صوتى: خليك فاكر أى حاجة بتحصلك من دعوتى عليك

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:38 م
والدة الهارب محمد على فى تسجيل صوتى: خليك فاكر أى حاجة بتحصلك من دعوتى عليك الهارب محمد على
كتب أحمد عبد الرحمن

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عرض الإعلامى أحمد موسى تسجيلا صوتيا لوالدة المقاول الهارب محمد على توجه له رسالة قوية له، قائلة: "بقولك إيه يا محمد أزيك عامل إيه، يا رب تكون مبسوط كدة ببرشلونة بتاعتك دى، طيب يا عم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وتيجى وتاكل وتشرب اعرف إن دعوة من أمك تطيرك".
 

وأضافت، خلال تسجيل عرضه برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد: "هي مزهزهالك الدنيا أنا عارفة، خليك فاكر أى حاجة بتحصلك منى ومن دعوتى عليك، يكفى إنك سيبت البلد وجريت ومشيت وخدت العيال، أنت هربت، أصلا أنت هربان مش عشان أخدت الملاليم ولكن أنت هربان لأنك حسيت وعرفت إن ملكش قيمة هنا وسط الناس من اللى بتعمله، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها يمكن ربنا يغفر لك، يابنى اعرف إن فيه ربنا وربنا بيحاسب الله يخرب بيتك عندك عيال".

 

وكان عاد منذ أيام محمد على المقاول الهارب للظهور مرة ثالثة بعدما أعلن اعتزاله من قبل العمل بالسياسة، وخاصة بعد فشل دعواته التحريضية من قبل، عاد ليهاجم الدولة المصرية بتحريض سافر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وأكاذيب جديدة من أجل إثارة الفوضى في البلاد ودعا إلى الخروج في مظاهرات يوم 20 سبتمبر والتى لم يستجب لها أحد ليؤكد حجم الفشل الذى تعيشه الجماعة الإرهابية .

 

المثير في ظهور المقاول محمد على بمجموعة فيديوهات مرة أخرى، أنه يكشف حجم الفشل الذى تعيشه الجماعة الإرهابية، فرغم أن هذا المقاول الأجير، أصبح ورقة محروقة أمام الجميع، إلا أن إفلاس الجماعة دفعها لإعادة إنتاج فشلها بطرق مختلفة.


الهارب محمد على

الخائن محمد على

والدة الهارب محمد على

محمد على

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