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وائل غنيم للمقاول الهارب: إنت مغفل وتايه ومش لاقى حاجة تعملها وبتكفر الناس..فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:16 م
وائل غنيم للمقاول الهارب: إنت مغفل وتايه ومش لاقى حاجة تعملها وبتكفر الناس..فيديو وائل غنيم
كتب محمد رضا

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انتقد الناشط السياسى وائل غنيم، أكاذيب المقاول الهارب محمد على، التى استخدمها لإثارة الشعب المصرى وتحريضه على الثورة وتخريب الوطن، وجاء ذلك من خلال ظهور وائل غنيم بـ"لايف" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للتعليق على كلام ومهاترات محمد على، بشكل طريف.

وكان قال محمد على، عبر الفيديو: "ينزل مدرعة عشان تروح القليوبية ولا الكداية ولا أطفيح ولا العياط عشان تخليه يمنع صوته، يا كفرة"، فرد عليه وائل غنيم، "بيقول يا كفرة بيكفر الناس.. دا المفروض المعارض وزعيم المعارضة اللى هيساعد على بناء البلد، قاعد فى الشارع عشان يقولك إنه معاكوا فى الشارع من برشلونة، مناضل أوى مش ممكن يا محمد على أنت جامد أوى ياريت كلنا نناضل زى محمد على ونقعد بالليل فى الشارع جنب الاسكوتر هو باع الفيرارى وجاب سكوتر وبيدفى وسط أهله وناسه على اللايف".

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وأضاف وائل غنيم تعليقًا على حديث محمد على عن حرية الرأى: "حرية رأى.. قول اللى نفسك فيه، يعنى مثلًا دبلوم الصنايع يفتى لينا فى ميزانية التعليم وعادى حرية، طيب يا عم ما تفتى براحتك بس أنت دلوقتى مش بتفتى أنت بتنزل الناس عشان يوقعوا البلد لأن أنت متفهمش فى توقيع البلد ولا عدم توقيعها أنت شغال بتقول كلام أهبل والناس الهبلة اللى وراك ماشية عشان يعملوا نفسهم إنهم جامدين ويقعدوا يشتموا أى حد يفتح بوئه خايف على وضع البلد"، وتابع "احنا خايفين على البلد يا غبى أنت وهو إنك تسيبها لواحد مغفل زى ده قاعد تايه مش لاقى أى حاجة يعملها".

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وائل غنيم

محمد على

المقاول الهارب محمد على

حرية الراى

ميزانية التعليم

التحريض ضد مصر

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