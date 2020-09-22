وائل غنيم لـ محمد علي: "نصاب وأبوك متبرى منك ورايح فى ستين ألف داهية"..فيديو

كتب محمد رضا

فضح الناشط السياسى وائل غنيم، مخططات المقاول الهارب محمد على، التى يستهدف منها إثارة الشعب المصرى وتحريضه على الثورة وتخريب الوطن وزعزعة استقراره، جاء ذلك من خلال ظهور وائل غنيم بـ"لايف" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للتعليق على كلام ومهاترات محمد على، بشكل طريف.

وقال وائل غنيم، عبر اللايف، "اللعبة إن المغفل ده بيضحك على مغفلين وينزلهم الشوارع، فالجنائيين والمجرمين يستغلوا الموضوع، ويقولك احنا عايزين نسقط المجلس العسكرى، طب أنت فاهم أصلًا الجيش دا بيشتغل ازاى عشان تسقط مين وتجيب مين وتحط مين.. أنت عبيط يا بنى.. ما اللى محرك الناس دى كلها هما القطريين"، وفيما قال محمد على عبر اللايف على صفحته، "أهلى فى النوبة سود وأنا خمرى أنا بحبهم وبعشقهم"، علق وائل غنيم، "بيحاول يحرض بتوع النوبة وبيقول أنا خمرى بص الاستعباط، أنت مودى مصر فى ستين داهية لكن أنت رايح فى ستين ألف داهية".

وعن هجوم المقاول الهارب، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال وائل غنيم "هو مشكلته إن شركة ساويرس كانت بتاخد المشاريع بتخلصها كويس وهو مبيعرفش يخلص المشاريع، وهو فى الآخر ساب المقاولات عشان الموضوع زاد عليه، وكان قاعد مع مجموعة ظباط واتخانق مع ظابط وسط الاجتماع وقالهم إنه مش عاجبه العاصمة الإدارية وعايز يبنى حاجة شبه ديزنى لاند، هو حكالى القصة دى والظابط طرده من الاجتماع، وبعد الاجتماع قاله أنت عبيط، وهو عبيط فعلًا".

وأضاف غنيم، "واضح إن الغلط أصلا إن واحد زى ده يكون ماسك كل المشاريع اللى كان ماسكها، ما هو ده بردو وضع محتاج تصحيح بس ميوقعش الدنيا عشان نصحح الغلطات، ولازم البلد تمشى بشكل أحسن عشان المهرجين اللى زى المهرج ده مياخدوش المصريين فى رحلات عشان يوقعوا البلد وياخدوا البلد فى السكة الغلط"، وتابع "دا واحد كان نصاب وبياخد فلوس عشان يعمل مصالح، أنت أبوك متبرى منك يا محمد على".